Haberler Trabzonspor Yunus Mallı'da beklenen olmadı! Performansı...

'da beklenen olmadı! Performansı...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor-Trabzonspor maçı 0-0 sona ererken fark yaratması beklenen oyunculardan biri de Yunusu Mallı'ydı... 4'ü ilk 11 olmak üzere 10 maça çıkan yıldız oyuncu yine vasat kaldı ve bekleneni veremedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 11:39
Yunus Mallı'da beklenen olmadı! Performansı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olurken 0-0 biten maç sonrası taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor'un devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği , Sivasspor deplasmanında da vasat bir performans sergiledi.

Mallı'nın henüz fiziksel olarak hazır olmadığı gözlemlendi.

Tecrübeli oyuncu 10 maçta henüz gol ve asist üretemedi.

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