Yunus Mallı'da beklenen olmadı! Performansı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olurken 0-0 biten maç sonrası taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor'un devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Yunus Mallı, Sivasspor deplasmanında da vasat bir performans sergiledi.

Mallı'nın henüz fiziksel olarak hazır olmadığı gözlemlendi.

Tecrübeli oyuncu 10 maçta henüz gol ve asist üretemedi.