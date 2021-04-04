Trabzonspor'dan Süha Akçay paylaşımı!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4 Nisan 1997 tarihinde aramızdan ayrılan kurucularımızdan Süha Akçay'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

1941 yılında Trabzon'da doğan Süha Akçay, 2 Ağustos 1967'de kurulan kulübümüzün 20 kurucu üyesinden biriydi. 26 yaşında bu görevi üstlenen Akçay aynı zamanda kurucularımız arasında en genciydi.

1967 –70 ve 1973 - 78 sezonları arasında Genel Kaptanlık, 1970 - 71 sezonunda 2. Başkan - Genel Kaptan, 1978 – 79 sezonunda Genel Koordinatör,

1979 – 80 sezonunda da Genel Kaptanlık ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Akçay ayrıca, 1984 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.