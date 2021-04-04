Trabzonspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü sahasında karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kaysersipor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.