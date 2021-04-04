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maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 'in 33. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 19:05
Trabzonspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

, 'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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