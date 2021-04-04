Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Sivasspor-Trabzonspor maçı yorumu!

NECMİ PEREKLİ - YELKENLER SUYA! Her iki takım da birbirinden ürkerek ortada sanki alınması gereken puan yokmuş gibi "ne şiş yansın ne kebap" kavlince koşturdu durdu. Sahada 'heyecan' denilen bir şey yok. Futbolcular golü adeta dışarıdan gelmesi muhtemel birisinin atmasına umutlarını bağlamışlar(!) Trabzonspor kulübesinde de ne Abdullah hoca ne de başka birisinde 'heyecan, hırs, kazanma azmi' denilen hiçbir kıpırdanma görülmedi. Maçların bitmesine daha iki ay olmasına rağmen hepsi teslim bayrağını çekmiş gibiydi. Herkes alacaklarını garanti etmiş onun için didinip koşmaya kimseden bir gayret yok sanırım...

Gelelim maçta birkaç pozisyona... Nwakaeme başlarda kalenin dibine kadar sokuldu. Kaleci ile arasında iki metre var. Tamamen kapalı bir açı altında ceza sahasında üç de Trabzonsporlu bomboş bekliyorken topu kaleciye nişanladı. İnanın bizim zamanımızdaki hocalardan birisi olsun onu o anda dışarı alırdı.