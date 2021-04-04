Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Sivasspor-Trabzonspor maçı yorumu!

Avcı, Marlon'u orta sahada sahte bek gibi iç koridorda topla buluşturdu. Hatta buradan da daha fazla savunma arkası 'half-space'i topsuz bir şekilde uygulamasını istemiş, Nwakaeme'ye koridor açarak çizgide Sivassporlu Ahmet ile birebir oynaması için düşünülen bir plan, saha içinde yeteri kadar pratiğe dönüşemedi.
Bu bölge Trabzonspor'un hücumda baskın yeri olup, buradan hem topsuz hem de topla beraber kendi sol koridorunu kullanıp, sonuca gitmek istedi. Dizilişte güçlü bir orta sahada Parmak 6 numara, Yunus ile Bakasetas iki tane 8 numara gibi oynadı. Yunus, geçtiğimiz yılları boş olduğundan kendini toparlayamadığı gibi Avcı'nın kazanma ısrarı yüzünden hem hücumda hem de savunmada hiçbir katkı sağlamadığı gibi sayısal olarak Trabzonspor'u eksik bıraktı. Yunus'u 8 numara gibi oynatarak Bakasetas'ın da hücum etkinliği daha azalıyor.
Bakasetas gibi bir oyuncunun rakip ceza sahasına yapacağı koşular, taşıyacağı toplar metrajı da böylece uzamış oluyor Yalnız Avcı'nın Yunus sevdası, Bakasetas'ın da yanlış yerde oynatılması, Trabzonspor'un hücum gücünü etkiliyor. Oyuna Flavio ile başlanıp, hatta Baker'a bile şans verebilir. Bu oyuncular, gelecek senenin planlaması içinde olmayabilir ama şu anki kadro yapısında özellikle forvette eksik oyuncular olduğundan orta saha üçlüsü Parmak-Baker-Flavio, santrfor Ekuban, solda Nwakaeme, sağda da Bakasetas gibi daha oyunun merkezinden 4-3-2-1 gibi oyun tercihi de olabilirdi.