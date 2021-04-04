Çelme yedi

Süper Lig'de deplasmanda mağlubiyeti unutan Trabzonspor, yenilmezlik serisi bulunan Sivasspor'a konuk oldu. İki takım da karşılaşma boyunca orta sahayı kalabalık tutmaya çalıştı. Hem Abdullah Avcı hem de Rıza Çalımbay, kontratak yememek için statik bir oyun sergilediler. Böyle olunca iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. Bordo- mavililer Caleb Ekuban ile gol aradı. Ev sahibi Sivasspor ile orta sahasındaki yıldızı Hakan'ın ceza alanı koşularıyla pozisyon bulmaya çalıştı. Gol çıkmadı

FIRSATI KAÇIRDI

Fırtına son 4 karşılaşmasında kaybettiği 7 puanla üst sıralara yaklaşma fırsatını harcadı. Alanyaspor'a yenildikten sonra BB Erzurum deplasmanından golsüz eşitlikle dönen Karadeniz ekibi Ankaragücü galibiyetiyle umutlanmıştı. Dün Sivasspor'u devirerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyordu ancak hedefine ulaşamadı. Rakibiyle golsüz berabere kalan Trabzonspor'un yitirdiği kritik puanlarla zirveyi yakalama umudu da azaldı. Karadeniz devi son 2 deplasmanda gol bulamadı.

Yunus Emre SEL