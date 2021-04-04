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Çelme yedi

Yeni seri yakalamak isteyen , engelini aşamadı Pozisyon bulmakta zorlanan bordo-mavililerin umutları giderek azaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Çelme yedi

Süper Lig'de deplasmanda mağlubiyeti unutan , yenilmezlik serisi bulunan 'a konuk oldu. İki takım da karşılaşma boyunca orta sahayı kalabalık tutmaya çalıştı. Hem hem de , kontratak yememek için statik bir oyun sergilediler. Böyle olunca iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı. Bordo- mavililer ile gol aradı. Ev sahibi Sivasspor ile orta sahasındaki yıldızı 'ın ceza alanı koşularıyla pozisyon bulmaya çalıştı. Gol çıkmadı

FIRSATI KAÇIRDI
son 4 karşılaşmasında kaybettiği 7 puanla üst sıralara yaklaşma fırsatını harcadı. 'a yenildikten sonra deplasmanından golsüz eşitlikle dönen ekibi galibiyetiyle umutlanmıştı. Dün Sivasspor'u devirerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyordu ancak hedefine ulaşamadı. Rakibiyle golsüz berabere kalan Trabzonspor'un yitirdiği kritik puanlarla zirveyi yakalama umudu da azaldı. Karadeniz devi son 2 deplasmanda gol bulamadı.

Yunus Emre SEL

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