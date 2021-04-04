Caleb Ekuban bunu kaçırdı

Trabzonspor ikinci devrede Anthony Nwakaeme'nin kullandığı sol kanattan etkili gelmeye çalıştı. Dakikalar 53'ü gösterirken Nijeryalı yıldız bir kez daha topu çok iyi getirdi. Rakibini eksilterek meşin yuvarlağı tam Caleb Ekuban'ın kafasına ortalamayı başardı.



Ganalı yıldız topla buluştuğunda kimse yoktu. Bomboş durumdaydı ve karşısında sadece Ali Şaşal'ın korduğu kale vardı. Ancak Caleb Ekuban zor olanı yaptı, meşin yuvarlağı auta gönderdi. Trabzonspor kulübesi Ekuban'ın kaçırdığı bu net gole yandı.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.