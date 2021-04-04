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bunu kaçırdı

'un yıldızı , maçının 53. dakikasında kaçırdığı golle bordo-mavili taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Caleb Ekuban bunu kaçırdı

ikinci devrede 'nin kullandığı sol kanattan etkili gelmeye çalıştı. Dakikalar 53'ü gösterirken Nijeryalı yıldız bir kez daha topu çok iyi getirdi. Rakibini eksilterek meşin yuvarlağı tam 'ın kafasına ortalamayı başardı.

yıldız topla buluştuğunda kimse yoktu. Bomboş durumdaydı ve karşısında sadece 'ın korduğu kale vardı. Ancak Caleb Ekuban zor olanı yaptı, meşin yuvarlağı auta gönderdi. Trabzonspor kulübesi Ekuban'ın kaçırdığı bu net gole yandı.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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