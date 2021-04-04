Avcı beraberliğe rağmen futbolu beğendi: Gelişiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, berabere biten maç sonu yaptığı açıklamada zor bir deplasmanda kaybetmeden maçı bitirdiklerine vurgu yaptı. Usta hoca, "Gelişiyoruz, kolay değil; hem savunmada, hem hücumda, hem duran topta. Zor bir deplasmanda oyun elimizdeydi. Kaybetmeden oynayabildik oyunu" ifadelerini kullandı. Avcı, Sivasspor'u da överek "Ligin en zor deplasmanlarından birisi. Hocaları iyi. Kenar ortaları iyi bir takıma karşı oynadık" diye konuştu.

SEÇENEKLER AZDI

Abdullah Avcı sözlerine şöyle devam etti: Bütüne bakıldığı zaman kornerleri saymazsak pozisyon vermedik. Hem direkt oyunda hem geçişte iyiydik. Değişik bir formasyon denedik. Oyunda topa sahip olduğumuzda arkada 3'lüyü kurup oynadık. Bireysel performanslar burada önemliydi. Öndeki seçenekler biraz fazla olsa değişiklik yapabilirdik. Bugün 2 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Djaniny dönecek. Salı günü elimizden geleni yapacağız.