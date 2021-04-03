Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un Sivas maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirve takipçisi Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor.

Kritik karşılaşmada bordo-mavililer Djaniny, Afobe, Berat, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet ve Trondsen'den faydalanamayacak.

Mücadele öncesinde Trabzonspor'un 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Boyd, Yatabare.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban.

2 TAKIMIN MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig´de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.