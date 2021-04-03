Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'a Edgar Ie piyangosu! Dev rakam

Trabzonspor'a Edgar Ie piyangosu... Geçen sezon başında Yusuf Yazıcı'nın bonservisine karşılık Portekizli oyuncu Lille tarafından takasla Trabzonspor'a verilmişti. Genç stoper hiç Trabzon'a gelmeden Feyenoord'a kiralanmış ve sezonu orada tamamlamıştı. Edgar Ie'yi Feyenoord sezon başında istedi. Ancak anlaşma olmadı. Trabzonspor'a geldi. Forma giymeye başladı. Başarılı oldu.

Ancak Feyenoord'un, Edgar Ie inadı bitmedi. Feyenoord, Senesi'yi Napoli'ye 15 milyon euro'ya satmak konusunda anlaştı. En azından Hollanda'dan gelen iddialar bu yönde. Karadeniz Gaztesi'nin haberine göre Hollanda ekibi Senesi'nin ayrılmasından sonra Ie'yi bir kez daha istiyor. Sezon başındaIe için Ie için 5 milyon euro isteyen Trabzonspor'un böyle bir teklif gelirse nasıl bir rakam belirleyeceği şu anda için bilinmiyor.