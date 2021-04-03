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Son dakika TS haberleri | 'a piyangosu! Dev rakam

ekiplerinden 'da ile beraber savunmada iyi bir ikili oluşturan 'nin talipleri her geçen gün artıyor. 'nın 'e transferinde Trabzonspor'a gelen Edgar, geçtiğimiz sezonu 'da geçirmişti. asıllı Portekizli futbolcu için ekibi tekrar devreye girdi. İşte konuşulan bonservis bedeli...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:48
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'a Edgar Ie piyangosu! Dev rakam

'a piyangosu... Geçen sezon başında 'nın bonservisine karşılık Portekizli oyuncu tarafından takasla Trabzonspor'a verilmişti. Genç stoper hiç 'a gelmeden 'a kiralanmış ve sezonu orada tamamlamıştı. Edgar Ie'yi Feyenoord sezon başında istedi. Ancak anlaşma olmadı. Trabzonspor'a geldi. Forma giymeye başladı. Başarılı oldu.

Ancak Feyenoord'un, Edgar Ie inadı bitmedi. Feyenoord, Senesi'yi 'ye 15 milyon euro'ya satmak konusunda anlaştı. En azından 'dan gelen iddialar bu yönde. 'nin haberine göre Hollanda ekibi Senesi'nin ayrılmasından sonra Ie'yi bir kez daha istiyor. Sezon başındaIe için Ie için 5 milyon euro isteyen Trabzonspor'un böyle bir teklif gelirse nasıl bir rakam belirleyeceği şu anda için bilinmiyor.

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