Patlama vakti!

Ligin ikinci devresinde Trabzon'un golcülerine nazar değmiş, Caleb Ekuban ile Nwakaeme performans olarak büyük bir düşüş yaşamıştı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:03Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Ligin ikinci devresinde Trabzon'un golcülerine nazar değmiş, Caleb Ekuban ile Nwakaeme performans olarak büyük bir düşüş yaşamıştı. Milli ara öncesinde Ekuban, Ankaragücü ağlarına 2 gol bırakarak kendine gelmişti. Nwakaeme'ye ise daha iyi dönmesi adına ekstra izin verilmişti. Moralli olduğu görülen 32 yaşındaki sol kanat, Sivas deplasmanında 7 haftalık suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Yönetim ve teknik heyetin de aynı Ekuban'da olduğu gibi Nijeryalı tecrübeli futbolcuya sürekli moral ve öz güven aşıladığı, 'Sıra sende' dediği belirtiliyor.