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Patlama vakti!

Ligin ikinci devresinde 'un golcülerine nazar değmiş, ile Nwakaeme performans olarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:03 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Patlama vakti!
Ligin ikinci devresinde 'un golcülerine nazar değmiş, ile Nwakaeme performans olarak büyük bir düşüş yaşamıştı. Milli ara öncesinde Ekuban, ağlarına 2 gol bırakarak kendine gelmişti. Nwakaeme'ye ise daha iyi dönmesi adına ekstra izin verilmişti. Moralli olduğu görülen 32 yaşındaki sol kanat, deplasmanında 7 haftalık suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Yönetim ve teknik heyetin de aynı Ekuban'da olduğu gibi Nijeryalı tecrübeli futbolcuya sürekli moral ve öz güven aşıladığı, 'Sıra sende' dediği belirtiliyor.
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