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'da maç kadrosundan çıkartıldı

'da son dakika haberi... Bordo mavililer, yaptığı açıklamada Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları maçı öncesi 'nin kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 14:55 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 15:08
Trabzonspor'da Benik Afobe Sivasspor maç kadrosundan çıkartıldı

, maçı öncesi Afobe'nin sakatlığını ilişkin açıklama yayınladı. Bordo mavililer, golcü futbolcunun kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

İşte o açıklama;

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır."

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