Trabzonspor'da Benik Afobe Sivasspor maç kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor, Sivasspor maçı öncesi Afobe'nin sakatlığını ilişkin açıklama yayınladı. Bordo mavililer, golcü futbolcunun kadrodan çıkartıldığını duyurdu.





İşte o açıklama;

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır."