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ile 30. kez karşılaşacak!

Spor Toto 'in 32. haftasında deplasmanda 'un konuğu olacak. Bordo-mavililerin daha önce 29 kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyetlerde 14-8'lik üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 11:03
Trabzonspor Sivasspor ile 30. kez karşılaşacak!

ile yarın 'ta yapacakları maçla 'de 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, 'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.

Ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.

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