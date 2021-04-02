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Trabzonspor kafilesi Sivas’a geldi

Trabzonspor, ’in 32. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas’a geldi. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Trabzonspor kafilesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 22 futbolcu yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 17:44
Trabzonspor kafilesi Sivas’a geldi

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 22 futbolcu yer aldı. Bordo-mavili takım daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti.

Sakatlıkları bulunan , Abdülkadir Ömür, , Trondsen ve Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny, kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

", , , , , , , , , , , Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus Mallı, Flavio, Bakasetas, Safa Kınalı, Ekuban, Yusuf Sarı, Nwakaeme."
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda DG Sivasspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak müsabakada saat 16.00'da başlayacak.

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