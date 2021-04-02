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Son dakika spor haberleri: 'un maçı kamp kadrosu belli oldu!

'in 32. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'un kamp kafilesi belli oldu. Bordo-mavililerde , , , Abdülkadir Ömür, ve kadroda yer almadı. İşte 'nın Sivasspor maçı kamp kadrosu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 15:34 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 15:53
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto 'in 32. haftasında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan mücadelede hakem düdük çalacak. Zorlu deplasman öncesi bordo-mavili takımın kamp kafilesi açıklandı.

6 İSİM KADRODA YER ALMADI!
'da , , , Abdülkadir Ömür, ve kafilede yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesi:
Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Majid, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme.


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