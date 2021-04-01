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Son dakika spor haberi: Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Son dakika spor haberi... Trabzonspor, 'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 17:41
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Teknik direktör yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Bordo-mavili futbolcular, bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından taktik antrenmana geçti.

AFOBE, KATILMADI

Trabzonspor'da omuzundaki sakatlığı nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan , yine antrenmanda yer almadı.

Bu futbolcunun yarın son bir değerlendirme yapılacağı ve buna göre kadroda olup olmamasının netleşeceği belirtildi.

kampından henüz dönmeyen da çalışmaya katılmadı.

İyileşme sürecinde olan , Abdülkadir Ömür ve takımdan ayrı olarak bireysel çalışma yaptı. Trondsen ise antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından uçakla 'a gidecek.

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