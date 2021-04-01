Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Sivasspor maçından 3 puan çıkaracak sistemini kurdu | İmha planı hazır

Sivasspor maçından 3 puan çıkaracak sistemini kurdu | İmha planı hazır

Milli ara sonrası ’da gözler ile oynanacak zorlu mücadeleye çevrildi. Ekuban hücum hattının en ucunda oynayacak. Bakasetas ise yine forvet arkasında görev yapacak. 'in durumu maç saati belli olacak. Oynamazsa yerini Parmak dolduracak. Hedef Ankaragücü maçındaki gibi baskılı başlayarak skor avantajını eline almak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:07 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Abdullah Avcı Sivasspor maçından 3 puan çıkaracak sistemini kurdu | İmha planı hazır
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'da milli ara sonrası herkes Sivasspor karşılaşmasına kilitlendi. Bordo-mavili ekipte herkes bu mücadeleden 3 puan istiyor. Teknik direktör da bir kez daha tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Trabzonspor'un hocası Avcı, Djaniny Semedo'nun yokluğunda güven vermeyen 'yi bu maçta da kenarda tutacak. Hücum hattının en ucunda güçlü Sivasspor stoperleriyle boğuşacak. Avcı, Ganalı yıldızın artan performansının kırmızı-beyazlı rakiplerine karşı da devam edeceğini umuyor. Ekuban'dan sık sık savunma arkası koşu yapmasını istedi.

BAKASETAS YERİNE DÖNÜYOR

, eksiklerin çok olduğu haftada hem orta sahada hem de kanatlarda görev yapmıştı. Yunan yıldız, Sivasspor mücadelesinde yine en sevdiği yere, forvet arkasına geçecek. Avcı, Bakasetas'ın çift ayağıyla etkili şut potansiyelinden yararlanmayı hedefliyor. Deneyimli hoca, Baka'ya "Şut emri" verdi. Bordo-mavili ekipte merak edilen bir diğer konu da 'in sakatlığı. 22 yaşındaki genç oyuncunun Sivasspor karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Forma giyemezse yerine Abdulkadir Parmak oynayacak. Parmak, orta sahanın dinamik ismi olacak.

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