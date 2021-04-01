Abdullah Avcı Sivasspor maçından 3 puan çıkaracak sistemini kurdu | İmha planı hazır

Trabzonspor'da milli ara sonrası herkes Sivasspor karşılaşmasına kilitlendi. Bordo-mavili ekipte herkes bu mücadeleden 3 puan istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da bir kez daha tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Trabzonspor'un hocası Avcı, Djaniny Semedo'nun yokluğunda güven vermeyen Benik Afobe'yi bu maçta da kenarda tutacak. Hücum hattının en ucunda güçlü Sivasspor stoperleriyle Caleb Ekuban boğuşacak. Avcı, Ganalı yıldızın artan performansının kırmızı-beyazlı rakiplerine karşı da devam edeceğini umuyor. Ekuban'dan sık sık savunma arkası koşu yapmasını istedi.

BAKASETAS YERİNE DÖNÜYOR

Anastasios Bakasetas, eksiklerin çok olduğu haftada hem orta sahada hem de kanatlarda görev yapmıştı. Yunan yıldız, Sivasspor mücadelesinde yine en sevdiği yere, forvet arkasına geçecek. Avcı, Bakasetas'ın çift ayağıyla etkili şut potansiyelinden yararlanmayı hedefliyor. Deneyimli hoca, Baka'ya "Şut emri" verdi. Bordo-mavili ekipte merak edilen bir diğer konu da Berat Özdemir'in sakatlığı. 22 yaşındaki genç oyuncunun Sivasspor karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Forma giyemezse yerine Abdulkadir Parmak oynayacak. Parmak, orta sahanın dinamik ismi olacak.