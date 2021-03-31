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Son dakika spor haberleri: Djaniny'nin olmadığı maçlarda puan kayıplarına engel olamadı

'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü 'a konuk olacak , kart cezası bulunan forvet oyuncusu 'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak. Bordo-mavililer, Avcı döneminde bu sezon futbolcunun forma giymediği 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:42
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Djaniny'nin olmadığı maçlarda puan kayıplarına engel olamadı

Bordo-mavili takım, teknik direktör yönetiminde 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sezonun ilk haftalarına göre başarılı bir grafik ortaya koyarken, Djaniny'nin forma giymediği maçlarda ise zorlandı ve puan kayıpları yaşadı.

, Avcı döneminde Djaniny'nin görev yapmadığı 3 maçta, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puan kayıplarına engel olamadı.

ekibi, bu maçlarda sahasında la 1-1, 'la da deplasmanda 0-0 berabere kalırken, 'a evinde 3-1 kaybetti.

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, bu futbolcunun oynamadığı 3 maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

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