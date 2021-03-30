Haberler Trabzonspor Son dakika TS haberleri | Eski Trabzonsporlu yıldıza Beckham kancası!

Son dakika TS haberleri | Eski Trabzonsporlu yıldıza Beckham kancası!

Dünyaca ünlü eski futbolcu , bilindiği üzere ekiplerinden Inter 'yi satın almıştı. Beckham'ın takım sahibi olmasının ardından birçok yıldızın adı Miami ile anılmaya başlanmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon forması giyen için 'nin devrede olduğu belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 11:33
Son dakika TS haberleri | Eski Trabzonsporlu yıldıza Beckham kancası!

Dünyaca ünlü eski futbolcu , bilindiği üzere ekiplerinden Inter 'yi satın almıştı. Beckham'ın takım sahibi olmasının ardından birçok yıldızın adı Miami ile anılmaya başlanmıştı.

Son olarak geçtiğimiz sezon forması giyen için 'nin devrede olduğu belirtildi. İngiliz 'in haberine göre Sturridge için yalnızca Inter Miami devrede değil. Beckham bu transfer için ile yarışıyor.



Geçtiğimiz sezon ülkemizde Trabzonspor forması giyen İngiliz yıldız, mart ayında sözleşmesi feshedilerek kulüpsüz kalmıştı. Sturridge'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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