Son dakika TS haberleri | Eski Trabzonsporlu yıldıza Beckham kancası!

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, bilindiği üzere MLS ekiplerinden Inter Miami'yi satın almıştı. Beckham'ın takım sahibi olmasının ardından birçok yıldızın adı Miami ile anılmaya başlanmıştı.

Son olarak geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge için Inter Miami'nin devrede olduğu belirtildi. İngiliz Daily Mail'in haberine göre Sturridge için yalnızca Inter Miami devrede değil. Beckham bu transfer için DC United ile yarışıyor.





Geçtiğimiz sezon ülkemizde Trabzonspor forması giyen İngiliz yıldız, mart ayında sözleşmesi feshedilerek kulüpsüz kalmıştı. Sturridge'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.