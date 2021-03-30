Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

Son dakika transfer haberi: 'a bile hayran! Dünya devleri peşinde

Son dakika transfer haberi: 'de  ile iyi bir çıkış yakalayan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerde performansıyla göz dolduran , 'da da adından oldukça söz ettiriyor. , , ve Inter gibi kulüplerin talip olduğu Uğurcan Çakır için iki yeni kulüp daha gündeme geldi. Ayrıca Uğurcan, dünyaca ünlü yıldız Gianluigi 'un da dikkatini çekti. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:47 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

'da kaptan 'ın gelecek sezon için takımda kalma ihtimali her geçen gün düşüyor.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

Yönetim kurulunun da sezon başında transferi son anda gerçekleşmeyen Çakır'ın gidişine bu kez onay vereceği ancak rakamsal beklentilerin de oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

, , ve Inter gibi kulüplerin talip olduğu için iki yeni kulüp daha gündeme geldi. Alman ekibi Borussia Dortmund ve İtalyan ekibi Roma.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

Bu iki kulübün de 24 yaşındaki eldivenin bundan sonraki maçlarını takip etme kararı aldığı ve menajeriyle bağlantıya geçtiği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

MENAJERİ HEMEN DEVREYE GİRDİ

Bu arada 'ın performansı dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 43 yaşında olmasına rağmen hala Juventus forması giyen Gianluigi 'un da dikkatini çekti.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

Tecrübeli file bekçisinin menajeri Silvano Martina'ya ile bağlantıya geçmesini söylediği ve Martina'nın da Roma'nın Uğurcan Çakır ile ilgilenmesinde etkin rol oynadığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

Başarılı eldivenin yabancı menajeri Arturo Canales ile iletişime geçen Martina'nın oyuncuyu Roma'ya getirmek için yetki istediği de öğrenildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Yunus Emre SEL

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

Opta verilerine göre bu sezon en az 15 maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, % 76 ile forması giyen oldu.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

Transfermarkt verilerine göre 'in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk sıra 'ın... Çakır, 16 milyon değeri ile ilk basamakta bulunuyor.

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