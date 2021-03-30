Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır'a Buffon bile hayran! Dünya devleri peşinde

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon için takımda kalma ihtimali her geçen gün düşüyor.

Yönetim kurulunun da sezon başında transferi son anda gerçekleşmeyen Çakır'ın gidişine bu kez onay vereceği ancak rakamsal beklentilerin de oldukça yüksek olduğu öğrenildi.