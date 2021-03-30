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Sırada var

Avcı’yla dış sahada mağlup olmayan , Yiğido’yu da devirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:07 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Sırada Sivas var

'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , milli ara sonrası deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesinde ise bordo-mavililerin dış saha istatistikleri ise dikkat çekiyor. Rakiplerine konuk olduğu 15 maçta tek yenilgisini döneminde karşısında alan ekibi, Teknik Direktör yönetiminde ise maç kaybetmedi.

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI
Karadeniz devinin milli ara sonrası Sivasspor ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi dış saha grafikleri dikkat çekiyor. Sezon ilk yarısında rakibi ile evinde 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı maçtan ise galibiyete ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Süper Lig'de oynadığı maçlar sonunda 55 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, söz konusu puanların 25'ini evinde, 30'unu ise dışarıdaki maçlarda aldı.

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