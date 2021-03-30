İrfan Can Eğribayat yarışı kızıştı! Trabzonspor'a Avrupa'dan 2 rakip

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın talipleri her geçen gün artıyor.
Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın talipleri her geçen gün artıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağlayıp, vitrine çıkardığı 22 yaşındaki eldiven için Süper Lig devi Trabzonspor bir süredir yakın takipte bulunuyor.
BUNDESLIGA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ!
İrfan Can Eğribayat için Almanya Bundesliga ekiplerinin de devrede olduğu kaydedildi. Yeni Asır'ın haberine göre, Bundesliga'da orta sıralarda mücadele eden Stuttgart ve Hoffenheim genç file bekçisini yakın takibine aldı.
İki alman ekibinin scoutlarının bir süredir İrfan'ı yakın markaja aldığı ve kurmaylarına olumlu raporlar verdiği öğrenildi.
Süper Lig'de Trabzonspor'un da Halil Akbunar ile birlikte transferi için yoğun çaba sarfettiği İrfan Can'ın Göztepe ile 2025 yılına kadar kontratı var.
Sarı-kırmızılı yönetimin, teklifler karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Yönetimin tekliflerin ciddiyetine göre teknik direktör Ünal Karaman'ın da görüşünü alarak bir bonservis bedeli belirleyecek.