Haberler Trabzonspor İrfan Can Eğribayat yarışı kızıştı! Trabzonspor'a Avrupa'dan 2 rakip

yarışı kızıştı! 'a 'dan 2 rakip

'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken transferin gözdesi oldu. devi 'un yakından ilgilendiği genç kaleciye 'dan teklifler olduğu belirtildi. 22 yaşındaki file bekçisi için 'dan 2 takımın devrede olduğu kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 09:15
İrfan Can Eğribayat yarışı kızıştı! Trabzonspor'a Avrupa'dan 2 rakip

Spor Toto 'in iddialı ekibi 'nin genç file bekçisi 'ın talipleri her geçen gün artıyor.

İrfan Can Eğribayat yarışı kızıştı! Trabzonspor'a Avrupa'dan 2 rakip

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağlayıp, vitrine çıkardığı 22 yaşındaki eldiven için devi bir süredir yakın takipte bulunuyor.

İrfan Can Eğribayat yarışı kızıştı! Trabzonspor'a Avrupa'dan 2 rakip

BUNDESLIGA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ!
için ekiplerinin de devrede olduğu kaydedildi. Yeni Asır'ın haberine göre, Bundesliga'da orta sıralarda mücadele eden Stuttgart ve Hoffenheim genç file bekçisini yakın takibine aldı.

İrfan Can Eğribayat yarışı kızıştı! Trabzonspor'a Avrupa'dan 2 rakip

İki alman ekibinin scoutlarının bir süredir İrfan'ı yakın markaja aldığı ve kurmaylarına olumlu raporlar verdiği öğrenildi.

İrfan Can Eğribayat yarışı kızıştı! Trabzonspor'a Avrupa'dan 2 rakip

'de 'un da Halil Akbunar ile birlikte transferi için yoğun çaba sarfettiği İrfan Can'ın ile 2025 yılına kadar kontratı var.

İrfan Can Eğribayat yarışı kızıştı! Trabzonspor'a Avrupa'dan 2 rakip

Sarı-kırmızılı yönetimin, teklifler karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Yönetimin tekliflerin ciddiyetine göre teknik direktör Ünal Karaman'ın da görüşünü alarak bir bonservis bedeli belirleyecek.

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