Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçına hazırlanıyor

Son dakika spor haberleri: deplasmanda oynayacağı maçına hazırlanıyor

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde yaptığı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:58 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:31
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçına hazırlanıyor

, 'in 32. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör yönetiminde 11.30'da 'nde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve topa sahip olma oyunları oynandı.

Antrenmanda, ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür yer almadı, Berat ve Kamil Ahmet de takımdan ayrı olarak çalıştı. Trondsen ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı, daha sonra ise bireysel olarak çalışmalara devam etti. Ayrıca özel olarak verilen iznini tamamlayan Nwakaeme de çalışmalara başladı.

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