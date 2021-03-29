Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve topa sahip olma oyunları oynandı.



Antrenmanda, ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür yer almadı, Berat ve Kamil Ahmet de takımdan ayrı olarak çalıştı. Trondsen ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı, daha sonra ise bireysel olarak çalışmalara devam etti. Ayrıca özel olarak verilen iznini tamamlayan Nwakaeme de çalışmalara başladı.