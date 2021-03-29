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Son dakika spor haberi: mutlu sona ulaştı! Fode Koita ile ön protokol yapıldı

Son dakika haberleri... Trabzonspor, bir süredir transfer gündeminde yer alan 'nın asıllı Fransız futbolcusu Fode Koita'da mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:04
Son dakika spor haberi: Trabzonspor mutlu sona ulaştı! Fode Koita ile ön protokol yapıldı

, bir süredir ilgilendiği Fode Koita'da mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takım, 'nın istediği yıldız futbolcuyla ön protokol yaptı. Koita, devre arası transfer döneminde ile sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı kalmıştı. Deneyimli isim, iki hafta önce oynanan maçı öncesinde affedilmişti.

Ocak ayında ismi 'la da anılan Fode Koita bu sezon Kasımpaşa'da 11 maçta 4 gol attı. 30 yaşındaki asıllı Fransız futbolcu 2016 yılı Ocak ayında 320 bin euro bonservis bedeli ile 'dan Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. 'de 5. sezonunu geçiren Koita, lig ve kupada forma giydiği 110 maçta 31 gol atarken, 11 asist kaydetti.

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