Son dakika spor haberi: Trabzonspor mutlu sona ulaştı! Fode Koita ile ön protokol yapıldı

Trabzonspor, bir süredir ilgilendiği Fode Koita'da mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı'nın istediği yıldız futbolcuyla ön protokol yaptı. Koita, devre arası transfer döneminde Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı kalmıştı. Deneyimli isim, iki hafta önce oynanan Konyaspor maçı öncesinde affedilmişti.

Ocak ayında ismi Beşiktaş'la da anılan Fode Koita bu sezon Kasımpaşa'da 11 maçta 4 gol attı. 30 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcu 2016 yılı Ocak ayında 320 bin euro bonservis bedeli ile Blackburn Rovers'dan Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Türkiye'de 5. sezonunu geçiren Koita, lig ve kupada forma giydiği 110 maçta 31 gol atarken, 11 asist kaydetti.