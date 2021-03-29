Nwakaeme şimdi moralli

Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, ülkesinde yaşayan ailesini son dönemde uzun süredir görememişti. Tecrübeli oyuncunun bu hasreti performansını da olumsuz etkiliyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme'ye 4 gün izin vermişti. Bu izni fırsat bilerek ülkesine giden ve ailesiyle özlem gideren 31 yaşındaki oyuncu moral depoladı. Bu durumun, oyuncunun düşen performansına etki etmesi bekleniyor.

PATLAMA BEKLENİYOR

Anthony Nwakaeme, Nijerya'ya gidip ailesini görerek büyük moral buldu. Daha önce pandemi sebebiyle ilk kapanmada ailesinden uzak kalan Nijeryalı futbolcu, ciddi sıkıntı çekmişti. Bu ziyareti sonrası Nwakaeme'nin sahada patlama yapması bekleniyor.