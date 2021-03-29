Haberler Trabzonspor Nwakaeme şimdi moralli

Nwakaeme şimdi moralli

'nın Nijeryalı yıldızı , ülkesinde yaşayan ailesini son dönemde uzun süredir görememişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:19 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Nwakaeme şimdi moralli

'nın Nijeryalı yıldızı , ülkesinde yaşayan ailesini son dönemde uzun süredir görememişti. Tecrübeli oyuncunun bu hasreti performansını da olumsuz etkiliyordu. Teknik direktör , Nwakaeme'ye 4 gün izin vermişti. Bu izni fırsat bilerek ülkesine giden ve ailesiyle özlem gideren 31 yaşındaki oyuncu moral depoladı. Bu durumun, oyuncunun düşen performansına etki etmesi bekleniyor.

PATLAMA BEKLENİYOR

Anthony Nwakaeme, 'ya gidip ailesini görerek büyük moral buldu. Daha önce pandemi sebebiyle ilk kapanmada ailesinden uzak kalan Nijeryalı futbolcu, ciddi sıkıntı çekmişti. Bu ziyareti sonrası Nwakaeme'nin sahada patlama yapması bekleniyor.

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