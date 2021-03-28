Uğurcan'a Liverpool talip!

Fırtına'nın yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır'ın talipleri artmaya devam ediyor. 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi. İngiliz basını, Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla Norveç- Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği belirtildi. Başarılı eldiven için birçok kulüp harekete gemiş durumda.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Opta verilerine göre bu sezon en az 15 Süper Lig maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, % 76 ile Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır oldu.

Transfermarkt 16 verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk sıra Uğurcan Çakır'ın... Çakır, 16 milyon değeri ile ilk basamakta bulunuyor.

İSTEYEN KESENİN AĞZINI AÇACAK

Yönetimin Uğurcan'ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da Avrupa'ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen kulüpleri reddetmişti. Bordo-mavililerin 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, tekliflerin buna göre dikkate alınacağı ifade edildi. Trabzon ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Uğurcan, bu sezon yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10'unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.