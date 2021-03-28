Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'ndan samimi itiraflar

Bordo-mavili takımın genç eldiveni Kağan Moradaoğlu, kulüp dergisinin soru-cevap bölümüne katıldı

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, bordo-mavili kulübün bu ayki dergisine konuk oldu. Trabzonspor Dergisi'nin Mart ayı sayısının soru-cevap bölümüne konuk olan genç eldiven kendisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Boş zamanlarında neler yaparsın Kağan?

Bilgisayarda oyun oynarım, dizi izlerim ve kitap okurum.

Yaşam felsefeni ne özetler?

Ne olursa olsun pozitif bak.

Kendi yaşamınla ilgili bir şeyi değiştirmeye karar verseydin bu ne olurdu?

Her şeyin aynı kalmasını isterdim açıkçası.

Dünyayla ilgili bir şeyi değiştirecek olsaydın eğer bu ne olurdu?

Açlığı sonlandırırdım.

Bir futbolcunun kendinden sonraki gençlere örnek olması için yapması gereken şey?

Eğitime hem saha içinde ve hem de saha dışında her zaman devam etmeli.

Sence Trabzonspor...?

Yol arkadaşım, ailem.

Nerede yaşamak isterdin?

İzmir.

Hayatında kimi kahraman olarak görüyorsun?

Atatürk.

Bir daha dünyaya gelsen hangi mesleği seçerdin?

Öğretmen olmak isterdim.

Sevdiğin arkadaşlarında hangi özellikler olmalı?

Sevgi ve samimiyet olmalı. Dürüstlük de önemli.

İzlemeye doyamadığın aktör veya aktris kim?

Haluk Bilginer ve Marilyn Monroe.

Uğurlu numaran kaç?

2.

Gizli yeteneklerin var mı?

Yok.

Gelmiş geçmiş tüm futbolcular arasında kiminle aynı takımda oynamak isterdin?

Andrea Pirlo.

Hayatın bir filme konu olsa seni hangi sinema oyuncusunun oynamasını istersin?

Robert Downey Jr.'ın oynamasını isterdim.

Sence Xbox mı Playstation mı daha güzel?

Playstation.

Sence Premier League mi La Liga mı?

Premier League.

Pele mi Maradona mı?

Pele.

Hayatının en önemli günü hangisiydi?

Trabzonspor'da profesyonel olduğum gün.

Sence profesyonel futbolculuğun en zor tarafı nedir?

Disiplin.

Hayatın boyunca aldığın en iyi tavsiye nedir? Kimden?

Annemin, "Ne olursa olsun iyi düşün, pozitif ol" tavsiyesi aldığım en iyi tavsiyedir.

Ailenin sana bu hayatta öğrettiği en değerli şey nedir?

Sevgi.

Seni en çok ne kızdırır?

Bir şeyle meşgulken rahatsız edilmek.

En son kimi mutlu ettin?

Başakşehir maçında kaleye geçerek ailemi mutlu ettim. Ben de çok mutlu oldum.



En son okuduğun kitap?

Dostoyevski tarafından yazılan, "İnsancıklar" kitabı.

En son izlediğin film/dizi hangisi?

Lupin.

Aldığın en güzel hediye?

Anneannemin aldığı kolye. Benim için çok özeldir.

Futbol kariyerinin en unutulmaz günü hangisiydi?

U13 takımıyla Türkiye Şampiyonu olmamız.

Futbolcu olmanı en fazla isteyen kişi kimdi?

Babam.

Futboldan sonra en sevdiğin spor nedir?

Basketbol.

En iyi futbolcu sence kim?

Cristiano Ronaldo.

Peki en iyi kaleci sence kim?

Manuel Neuer.

Seni en çok ne güldürür?

Arkadaşlarım.

Seni en çok ne büyüler?

Doğal güzellikleri ve tarihi eserleri çok severim.

En temel eksikliğin nedir?

Dikkat dağınıklığı.

Seni en çok üzen olay ne?

Omzumdan yaşadığım sakatlık.

En hoşlanmadığın yönün?

Alıngan olmam.

En sevdiğin renk hangisi?

Kırmızı.

En sevdiğin şarkıcı kim?

Tankurt Manas.

En sevdiğin yemek nedir?

Tavuklu pilav.

En sevdiğin şehir neresi?

İzmir.

En sevdiğin ülke neresi?

Türkiye.

Kariyerine en büyük katkıyı sağlayan kişi kim?

Babam.

En çok üzüldüğün maç?

U15 Türkiye Şampiyonası finalinde Bursaspor'a kaybettiğimiz maça çok üzülmüştüm.

En şakacı oyuncu kim?

Caleb Ekuban.

Gördüğün en yetenekli oyuncu kim?

Abdülkadir Ömür.

Sence en iyi ve en kötü şarkı söyleyen futbolcular kimler?

En iyi şarkı söyleyen Majid Hosseini. En kötü şarkı söyleyen ise Ahmetcan Kaplan.

En bonkör futbolcu?

Abdulkadir Parmak. Eli çok açık ve çok düşüncelidir.

Tanıdığın en doğrucu futbolcu kim?

Olcay Şahan.