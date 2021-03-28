Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan 61 tekerlekli sandalye bağışı!

'dan 61 tekerlekli sandalye bağışı!

ekiplerinden 'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine da katıldı. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ’na 61 tekerlekli sandalye bağışlandığı duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 15:55
Trabzonspor'dan 61 tekerlekli sandalye bağışı!

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelsiz bir dünya için "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketi kapsamında 'na 61 tekerlekli sandalye bağışlandığı duyuruldu.

, "Engelsiz bir dünya için "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" kampanyasına katılıyor ve 61 adet tekerlekli sandalyeyi 'e bağışlayarak bu güzel organizasyona destek veriyoruz." paylaşımının altına "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Kayserispor Kulübünü etiketleyerek kampanyaya davet etti.

SON DAKİKA