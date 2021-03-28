Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

Fırtına, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk ve koordinasyon çalışmaları, 5'e 2 çalışması ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

10 FİNAL MAÇI

Trabzonsporlu Flavio, Brezilya basınına konuştu. Lig yarışında Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde olduklarını hatırlatan 25 yaşındaki orta saha, "Daha 10 maç var ve hepsine final gibi bakıyoruz. Trabzonspor'da hedef daima şampiyonluk. Son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi. Abdullah Avcı'dan da övgü ile bahseden Brezilyalı, "Lig başlarken çok gol atıyor ama çok da yiyorduk. Hocamız bunu çözdü. Artık daha iyi skorlar alıyoruz" ifadesini kullandı.

TAKIMA BİR GÜN İZİN

Teknik direktör Abdullah Avcı, takıma bir gün izin verdi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.