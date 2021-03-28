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'da hazırlıklar sürdü

Fırtına, 'in 32'nci haftasında deplasmanda Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

Fırtına, 'in 32'nci haftasında deplasmanda Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. yönetiminde saat 11.30'da 'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk ve koordinasyon çalışmaları, 5'e 2 çalışması ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

10 FİNAL MAÇI

Trabzonsporlu , basınına konuştu. Lig yarışında 'ın 9 puan gerisinde olduklarını hatırlatan 25 yaşındaki orta saha, "Daha 10 maç var ve hepsine final gibi bakıyoruz. 'da hedef daima şampiyonluk. Son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi. Abdullah Avcı'dan da övgü ile bahseden Brezilyalı, "Lig başlarken çok gol atıyor ama çok da yiyorduk. Hocamız bunu çözdü. Artık daha iyi skorlar alıyoruz" ifadesini kullandı.

TAKIMA BİR GÜN İZİN

Teknik direktör Abdullah Avcı, takıma bir gün izin verdi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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