Olcay Şahan'dan Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır itirafı!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Olcay Şahan, açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu Uğurcan Çakır ve Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

"KIZARDIM VE İZİN VERMEZDİM"

"Ben normalde gittiğim her takımda tek kişilik odalarda kalırdım ama bu nedenle Trabzon'da hep Yusuf Yazıcı ile aynı odada kaldım. 7/24 onunla beraberdim. Onu her zaman tecrübelerimi anlattım. Ona saha içerisinde hep yardımcı olmaya çalıştım ve saha dışında da yardımcısı oldum. Şimdi mesela gençlerde bir hastalık var. Şutları hep çatala vurmak isterler illa güzel gol olsun diye düşünürler ama mesela Messi'ye bakın hep ayak içi uzak köşeye atıyor. Bunu yaparsan kalecinin yapabileceği bir şey kalmaz. Yusuf Yazıcı idmanlarda topu çatala vurmaya çalıştığında ona kızardım ve izin vermedim. Çatala vurmaması ve ayak içi köşeye vurmasını söylerdim. Şimdi bakıldığında Fransa'da attığı golleri bu şekilde attı. Yusuf'un sol ayağı ve Talisca'nın sol ayağı farklı bir seviyeye ulaştı. Yusuf Yazıcı bu sene gol attığı maçlardan sonra beni arayarak ''Ağabey gördün mü bak, dediğini yaptım'' der.''

UĞURCAN ÇAKIR'IN OTOMOBİLİ

Uğurcan Çakır'ın ilk otomobili için destekte bulunduğunu belirten Şahan, "Trabzon'da oynarken Uğurcan araba almak istiyordu. Para biriktirmiş, benden de destek istedi. 'Bu hafta gol atarsam maç primim senin. Git araba al' dedim. Sonra gol attım, primi verdim. O da araba aldı" dedi.