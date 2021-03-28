Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran Uğurcan Çakır, Cumartesi akşamı canlı olarak takip edildi.
PERFORMANSI BÜYÜLEDİ
Bordo-Mavili forma ile gösterdiği başarılı performansın arından 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarında Hollanda ve Norveç karşısında oynanan karşılaşmalarda A Milli Takım'ın kalesini koruyan oyuncu, gösterdiği performansla parmak ısırttı.
PENALTIYI KURTARDI
Hollanda maçında 2 gol yemesine rağmen yaptığu kurtarışlarla Millilerimizi maç içinde tutmayı başaran Uğurcan, karşılaşmanın son anlarında Hollanda'nın penaltısını kurtarmıştı.