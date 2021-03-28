Haberler Trabzonspor Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

- maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! ...

A Milli Futbol Takımı'mızın . maçında ile oynadığı karşılaşma sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Hollanda maçı dahil olmak üzere her 2 karşılaşmada da muhteşem bir performans sergileyen 'ı, dünya devlerinin izlediği ve Trabzonspor'un, Uğurcan'ın transferine ilişkin yeni bir karar aldığı aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 14:56
Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran , Cumartesi akşamı canlı olarak takip edildi.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

PERFORMANSI BÜYÜLEDİ
Bordo-Mavili forma ile gösterdiği başarılı performansın arından 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarında Hollanda ve karşısında oynanan karşılaşmalarda A Milli Takım'ın kalesini koruyan oyuncu, gösterdiği performansla parmak ısırttı.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

PENALTIYI KURTARDI
Hollanda maçında 2 gol yemesine rağmen yaptığu kurtarışlarla Millilerimizi maç içinde tutmayı başaran Uğurcan, karşılaşmanın son anlarında Hollanda'nın penaltısını kurtarmıştı.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

İNGİLİZ KULÜPLERİ...
Cumartesi akşamı İspanya'nın Malaga kentinde oynanan ve Milli Takımımızın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada da başarılı bir performans sergileyerek kalesini gole kapatmayı başaran , İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Liverpool tarafından canlı olarak takip edildi.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

LIVERPOOL KARAR VERECEK
Sezon sonunda kaleci transferi planlayan Liverpool da flaş bir kararın altına imza atarak 'ı için - maçına Liverpool izleme komitesinden iki yetkiliyi gönderdi. Uğurcan Çakır'ı izleyen Liverpool ekibi, milli kalecimiz ile ilgili kararını kısa süre içerisinde verecek.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

BAŞKAN BEKLEMEK İSTİYOR
Milliyet'in haberine göre Trabzonspor, milli kalecisi 'ın transferi için bir yandan da Tottenham ile görüşmelere başladı ancak başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan'ın satışı için EURO 2020'yi beklemek istiyor.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

BONSERVİS + %25 PAY
Daha önce Rennes ve Sevilla'dan gelen 16 milyon euroluk "resmi" teklifleri geri çeviren Trabzonspor, 'ın bonservis bedelini net 25 milyon euro ve bir sonraki satışın karından %20 pay olarak belirledi.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

25 MİLYON EURO...
için 25 milyon euronun altında gelen teklifleri kesin olarak değerlendirmeyecek olan Trabzonspor, Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan da 18 milyon euroluk bir teklif aldı.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

ACELECİ DAVRANMAYACAK
Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sezon bitiminde bu şekilde bir rakam masaya koyulsa dahi aceleci davranmayacak. Çünkü 11 Haziran'da EURO 2020 başlıyor. Uğurcan'ın da A Milli Takım'ın birinci kalecisi olarak piyasasını artırması bekleniyor.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

TEMSİLCİSİNİ DEĞİŞTİRDİ
Geçtiğimiz aylarda temsilcisini değiştiren Uğurcan, Avrupalı menajer Arturo Canales ile anlaşmıştı. Uğurcan'ın yeni menajeri, aynı zamanda Ander Herrera (PSG), Lucas Vazquez (Real Madrid), Pique (Barcelona), Umtiti (Barcelona), Rakitic (Sevilla) gibi yıldızların danışmanlığını da yapıyor.

Norveç-Türkiye maçı sonrası flaş transfer gelişmesi! Uğurcan Çakır...

DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI
2018-2019 sezonunda Trabzonspor'da eldivenleri Onur Kıvrak'tan teslim alan Uğurcan, kısa sürede kalitesini ispatlamıştı. Öyle ki Uğurcan'ın kaledeki performansı, kısa sürede Avrupalı scoutların da (izleme ekibi) dikkatini çekti. Yaklaşık 2 senedir önemli kulüplerin takip ettirdiği Uğurcan'ın adı daha önce Liverpool, Tottenham, Sevilla, Benfica, Rennes ve Lyon gibi kulüplerle anılmıştı.

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