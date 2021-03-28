Haberler Trabzonspor Kahraman Bakasetas

Kahraman

Yunan basını, ’un maestrosu için bu başlığı attı. 27 yaşındaki futbolcu ’nı da golleri ve asistleri ile sırtlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 20:44 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Kahraman Bakasetas

fırtınası devam ediyor... Ara transfer döneminde geldiği 'da attığı 5 golle fark yaratan ve 4 lig maçını kazandıran 10 numara, formasıyla şovunu sürdürüyor. 'nda ile 1-1 kalan 'ın golünü penaltıdan Bakasetas attı. Yunanistan'da kahraman ilan edilen 27 yaşındaki maestro, bu sezon toplamda 15 gole ulaştı. 'da 7, Trabzonspor'da 5 kez rakip fileleri havalandırıp kulüp düzeyinde kariyer rekoru kıran Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla da bu sezon 3 kez gol sevinci yaşadı. 6 da asisti bulunan Bakasetas, müthiş bir skor istatistiği yakaladı.

ile birlikte Yunanistan'ın bu sezon milli müsabakalarda kaydettiği 7 golün 5'inin altında Bakasetas'ın imzası bulunuyor. Bakasetas, söz konusu 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

SON DAKİKA