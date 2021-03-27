Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Edin Visca transferini Boşnak medyası açıkladı!

'un Edin Visca transferini Boşnak medyası açıkladı!

'da son dakika haberi... Teknik direktör 'nın bordo mavililere katmayı çok istediği bilinen Edin Visca hakkında Bosna medyasından flaş bir haber yayınlandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:36
Trabzonspor'un Edin Visca transferini Boşnak medyası açıkladı!

Boşnaklar, Edin Visca'yı 'a gönderdi… hatta sağ kanatta oynayan 'a yeni bir mevki bile buldu…

Sport-1'in iddiasına göre; " eski öğrencisi, Edin Višća'nın sağ kanatta yer verip, sol kanatta da 'yi oynatarak hücumunu hızlandırmayı planlıyor.

Visca'nın Trabzonspor'a transferinde bu yüzden ısrar ediyor. Futbolcumuz on yıldır formasını giydiği İstanbul takımından ayrılmayı planladığı için Trabzonspor Teknik Direktörü, Visca'yı önümüzdeki sezon takımında görmek istiyor. Visca, Trabzonspor'a transfer olursa, şu anda sağ kanatta oynayan Caleb Ekuban başka bir pozisyona kayacak. Teknik direktörün dizilişine bağlı olarak ister forvet arkasında ister orta sahada bir pozisyonu olacak" denildi.

SON DAKİKA