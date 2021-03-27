Trabzonspor'un Edin Visca transferini Boşnak medyası açıkladı!

Boşnaklar, Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderdi… hatta sağ kanatta oynayan Caleb Ekuban'a yeni bir mevki bile buldu…



Sport-1'in iddiasına göre; "Abdullah Avcı eski öğrencisi, Edin Višća'nın sağ kanatta yer verip, sol kanatta da Anthony Nwakaeme'yi oynatarak hücumunu hızlandırmayı planlıyor.

Visca'nın Trabzonspor'a transferinde bu yüzden ısrar ediyor. Futbolcumuz on yıldır formasını giydiği İstanbul takımından ayrılmayı planladığı için Trabzonspor Teknik Direktörü, Visca'yı önümüzdeki sezon takımında görmek istiyor. Visca, Trabzonspor'a transfer olursa, şu anda sağ kanatta oynayan Caleb Ekuban başka bir pozisyona kayacak. Teknik direktörün dizilişine bağlı olarak ister forvet arkasında ister orta sahada bir pozisyonu olacak" denildi.