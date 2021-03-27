Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor! Berat Özdemir...

Son dakika spor haberleri: 'da maçı hazırlıkları devam ediyor! ...

Son dakika haberleri... Milli aranın ardından 'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekipte sakatlıktan dönen Trondsen, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 14:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor! Berat Özdemir...

Teknik direktör yönetiminde saat 11.30'da 'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk ve koordinasyon çalışmaları, 5'e 2 çalışması ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi. İdmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra izinli olan yer almazken Berat, ve Hüseyin de takımdan ayrı olarak çalıştı. Trondsen ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken daha sonra ise bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili ekip, pazartesi günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

SON DAKİKA