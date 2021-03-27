Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas durdurulamıyor

Son dakika haberi: 'un Yunan yıldızı Bakasetas durdurulamıyor

Son dakika haberi: Sğper Lig'de ile gösterdiği performansla devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Yunan futbolcu Bakasetas, çıkışını milli takımda da sürdürmeye devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas durdurulamıyor

Trabzonsporlu 'ın formasını giydiği takımlar değişse de, müthiş form grafiği hiç değişmiyor. ile büyük bir çıkış yakalayan ve Akdeniz ekibinde sergilediği performansla bordo-mavililerin yolunu tutan oyuncu Milli Takımı'nda da öne çıkan isimlerden olmayı sürdürüyor.

- maçında sahneye çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu penaltı noktasından kaydettiği golle, takımını yenilgiden kurtardı, 1-1 biten maçta skor tabelasını değiştiren isim oldu. Bakasetas, 'yla çıktığı son 10 maçta 3 gol-3 asiste imza atarak 6 gole direkt etki etti ve takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

FIRTINA'DA 10 MAÇTA 5 GOL

Alanyaspor'da forma giydiği son 10 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli ekipte toplamda ise arkasında 21 gol-12 asistlik bir istatistik bıraktı. Yeni takımı 'da hızlı bir başlangıç yaparak sahaya çıktığı 10 maçta 5 gol atmayı başardı.

Yunan futbolcunun milli takımdaki iyi oyunu ülkesinde övgüyle karşılandı. Yunanistan'ın son dönemde yetiştirdiği en etkili oyunculardan biri haline dönüşen Bakasetas bu başarısının karşılığını, ülke dışında top koşturan yılın en iyi Yunan futbolcusu ödülüne layık görülerek aldı.

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