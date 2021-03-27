Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Dünya devi Uğurcan Çakır'ı Norveç-Türkiye maçında izleyecek!

Son dakika spor haberi: Dünya devi - maçında izleyecek!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un genç file bekçisi , gösterdiği performansla kulüplerinin takibine girmişti. Dünya devinin, yıldız eldiveni - maçında izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:28
Son dakika spor haberi: Dünya devi Uğurcan Çakır'ı Norveç-Türkiye maçında izleyecek!

'un yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası 'ın talipleri artmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Dünya devi Uğurcan Çakır'ı Norveç-Türkiye maçında izleyecek!

Geçen sezon 'ya transferin kıyısından dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Dünya devi Uğurcan Çakır'ı Norveç-Türkiye maçında izleyecek!

NORVEÇ MAÇINDA YAKIN TAKİP

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak - karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Dünya devi Uğurcan Çakır'ı Norveç-Türkiye maçında izleyecek!

Son olarak -Hollanda karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Dünya devi Uğurcan Çakır'ı Norveç-Türkiye maçında izleyecek!

yönetiminin ise Uğurcan'ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da 'ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen teklifleri reddetmişti.

Son dakika spor haberi: Dünya devi Uğurcan Çakır'ı Norveç-Türkiye maçında izleyecek!

Uğurcan'ın artan performansı nedeniyle yönetiminin 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, gelen tekliflerin de buna göre dikkate alınacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Dünya devi Uğurcan Çakır'ı Norveç-Türkiye maçında izleyecek!

ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan , bu sezon yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10'unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.

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