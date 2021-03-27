Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan için devreye girdi!

Karadeniz devinde transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek veya yüksek bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncularla ağırlıklı olarak görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki Gineli forveti Koita dışında tanıdık bir isimle daha görüşmelere başladı. Bordomavili takım bu sezonki performansıyla lige damga vuran Salih Uçan ile temaslara başladı. Kulübü Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha için rakipler ise Beşiktaş ve G.Saray.





ABDULLAH AVCI BİZZAT DEVREDE

Bordo-mavili takım ezeli rakiplerinden önce işi bitirmek için Salih Uçan'a rakamsal olarak yüksek bir teklif yapmak yerine, "Bizi tercih et ve yeniden vazgeçilmez ol" diyerek başarılı futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bizzat dahil olduğu transfer görüşmelerinde Salih'in kafasının biraz karışık olduğu ancak daha önce İstanbul macerası yaşadığı için Trabzonspor'u tercih etme ihtimalinin de yüksek olduğu iddia edildi. Bu konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

KARAR AŞAMASINDA

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 33 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde daha önce İtalya'da Roma ve Empoli, İsviçre'de ise Sion gibi takımlarda forma giyen Uçan, Bucaspor altyapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuş oradan da yurt dışına gitmişti. Alanyaspor ile sözleşme uzatmadığı için zaman zaman kulübüyle sorunlar yaşayan Salih'in hangi takımı tercih edeceğiyle ilgili kararını sezon sona ermeden vermesi bekleniyor.