Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan için devreye girdi!

Son dakika spor haberi: Salih Uçan için devreye girdi!

Son dakika haberi: Galatasaray ve ’ın da istediği Salih Uçan için ilk hamleyi yapan Trabzonspor, “Bize gel vazgeçilmez ol” diyerek 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeyi planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:53 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Salih Uçan için devreye girdi!

Karadeniz devinde transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek veya yüksek bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncularla ağırlıklı olarak görüşmelerini sürdüren , 'nın 30 yaşındaki Gineli forveti Koita dışında tanıdık bir isimle daha görüşmelere başladı. Bordomavili takım bu sezonki performansıyla lige damga vuran Salih Uçan ile temaslara başladı. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha için rakipler ise ve .


ABDULLAH AVCI BİZZAT DEVREDE

Bordo-mavili takım ezeli rakiplerinden önce işi bitirmek için Salih Uçan'a rakamsal olarak yüksek bir teklif yapmak yerine, "Bizi tercih et ve yeniden vazgeçilmez ol" diyerek başarılı futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör 'nın da bizzat dahil olduğu transfer görüşmelerinde Salih'in kafasının biraz karışık olduğu ancak daha önce macerası yaşadığı için Trabzonspor'u tercih etme ihtimalinin de yüksek olduğu iddia edildi. Bu konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

KARAR AŞAMASINDA

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 33 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde daha önce 'da Roma ve , 'de ise gibi takımlarda forma giyen Uçan, altyapısında yetiştikten sonra 'ye transfer olmuş oradan da yurt dışına gitmişti. Alanyaspor ile sözleşme uzatmadığı için zaman zaman kulübüyle sorunlar yaşayan Salih'in hangi takımı tercih edeceğiyle ilgili kararını sezon sona ermeden vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA