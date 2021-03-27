Berat da dönüyor

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Berat Özdemir'in de milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:01Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Berat Özdemir'in de milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor. Bireysel idman yapan 22 yaşındaki orta sahanın takımla antrenmanlara başlayacağı ve milli arada fiziksel açıdan da eksikliklerini kapatmaya çalışacağı kaydedildi. Özellikle sağ bekte Kamil Ahmet ile orta sahada Berat'ın takıma katılmaları, bu mevkilerde artacak alternatif nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini güçlendirecek.