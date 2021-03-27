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da dönüyor

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen 'in de milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:01 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Berat da dönüyor
Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen 'in de milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor. Bireysel idman yapan 22 yaşındaki orta sahanın takımla antrenmanlara başlayacağı ve milli arada fiziksel açıdan da eksikliklerini kapatmaya çalışacağı kaydedildi. Özellikle sağ bekte ile orta sahada 'ın takıma katılmaları, bu mevkilerde artacak alternatif nedeniyle teknik direktör 'nın da elini güçlendirecek.
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