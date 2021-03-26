Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde flaş atak! Fransa'dan stoper...

'dan transferde flaş atak! Fransa'dan stoper...

'da son dakika haberi... Fransız basınında yer alan bilgilere göre Fırtına, Nancy'de forma giyen 24 yaşındaki 'in peşine düştü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 10:52
Trabzonspor'dan transferde flaş atak! Fransa'dan stoper...

Hosseini ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi.

Fransız basını, Nancy'nin 24 yaşındaki stoperi ile Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı.

Foot Mercato'da yer alan haberde; Karadeniz Fırtınası, AS Nancy forması giyen Sega Coulibaly'i takip ediyor.

Nancy ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mali asıllı Fransız stoper bu sezon Ligue 2'de 22 maçta görev aldı.

Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Coulibaly, bu sezon takımına 2 gollük skor katkısı sağladı.



SON DAKİKA