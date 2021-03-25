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Trondsen dönüyor

Bordo-mavili takımın 25 yaşındaki Norveçli orta sahası tam 6.5 aylık aradan sonra milli maç arasında takımla çalışmalara başlayacak...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:11 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Trondsen dönüyor
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Sezon başında 950 bin euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'a katılan Trondsen, resmi bir maça çıkmadan antrenmanda sakatlanmıştı. 10 Eylül'de sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık meydana gelen 25 yaşındaki orta saha, tam 197 gün sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ameliyatı çok iyi geçen ve tedavi programını harfiyen uygulayan 1.83 boyundaki futbolcu, geçtiğimiz ay 'a dönmüştü. Trondsen'in milli maç arasında takımla birlikte antrenmana başlayacağı ve karşılaşmasında olmasa da bir sonraki hafta için kadroya girebileceği belirtiliyor.

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