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Demir Grup maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika haberi: 'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 4 günlük aranın ardından antrenmanlara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 20:32
Trabzonspor Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'nde toplanıp, maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda ve 'in takımdan ayrı, ve 'in ise salonda çalıştığı öğrenildi.

Uzun süreli sakatlığı süren Abdülkadir Ömür'ün de salon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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