Haberler Trabzonspor Inter'den Uğurcan'a kanca

Inter'den Uğurcan'a kanca

devinin, 24 yaşındaki eldiven için ’un kapısını 15 milyon euro’luk teklifle çalması bekleniyor. Yönetimin beklentisi ise 20 milyon euro.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:47 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Inter'den Uğurcan'a kanca

'un file bekçisi için dev kulüpler sıraya girdi. 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'taki milli maçlarında kaleyi koruması beklenen 24 yaşındaki eldiven için , ve 'dan birçok kulüp sıraya girerken, devi de devreye girdi. Sezon sonunda tecrübeli kalecileri ve ile yollarını ayırması beklenen , Uğurcan ile bir süredir ilgilenen kulüplerden erken hareket ederek fiyat araştırmasına başladı. 1.91 boyundaki oyuncunun milli takımdaki performansıyla değerinin daha da artacağını düşünen İnter'in Trabzonspor'un kalesini 15 milyon euro'luk bir teklif ile çalması bekleniyor. Ancak bordo-mavili yönetimin Uğurcan Çakır için beklentisi en az 20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay.

Yunus Emre SEL

YİNE ZİRVEDE
Süper Lig'de oyuncuların değerleri güncelledi. Transfermarkt verilerine göre ilk iki sırayı ise kaleciler aldı. Trabzonspor'un kalecisi takım kaptanı Uğurcan Çakır 14 milyon euro olan değerini 16 milyon euro'ya (142 milyon 809 bin TL) yükselterek ilk ilk sırayı alırken, onu kalecisi 13 milyon 500 bin euro (120 milyon 495 bin TL) takip etti.

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