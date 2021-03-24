Inter'den Uğurcan'a kanca

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için dev kulüpler sıraya girdi. 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'taki Letonya milli maçlarında kaleyi koruması beklenen 24 yaşındaki eldiven için İngiltere, İspanya ve Almanya'dan birçok kulüp sıraya girerken, İtalyan devi İnter de devreye girdi. Sezon sonunda tecrübeli kalecileri Handanovic ve Padelli ile yollarını ayırması beklenen İnter, Uğurcan ile bir süredir ilgilenen kulüplerden erken hareket ederek fiyat araştırmasına başladı. 1.91 boyundaki oyuncunun milli takımdaki performansıyla değerinin daha da artacağını düşünen İnter'in Trabzonspor'un kalesini 15 milyon euro'luk bir teklif ile çalması bekleniyor. Ancak bordo-mavili yönetimin Uğurcan Çakır için beklentisi en az 20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay.

Yunus Emre SEL

YİNE ZİRVEDE

Süper Lig'de oyuncuların değerleri güncelledi. Transfermarkt verilerine göre ilk iki sırayı ise kaleciler aldı. Trabzonspor'un kalecisi takım kaptanı Uğurcan Çakır 14 milyon euro olan değerini 16 milyon euro'ya (142 milyon 809 bin TL) yükselterek ilk ilk sırayı alırken, onu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır 13 milyon 500 bin euro (120 milyon 495 bin TL) takip etti.