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Haftanın karlısı

'de , ve 'ın puan kaybettiği haftadan 3 puan çıkaran , rakipleriyle farkı eritti. 'nın, Fenerbahçe'yle 4, Galatasaray'la 6, ve lider Beşiktaş'la da 9 puan farkı kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:01 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Haftanın karlısı Trabzonspor
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kaybetti, ile yenişemedi... ise 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan 'nü 4-1'le geçti, gövde gösterisi yaptı. Alınan bu sonuçlarla 'nın, Fenerbahçe'yle 4, Galatasaray'la 6, ve lider Beşiktaş'la da 9 puan farkı kaldı.

FARKI İYİCE ERİTTİ

Abdullah Avcı ile yükselişe geçen bordo-mavililerin bu durumu istatistiklere de yansıdı. Tecrübeli hoca, Fırtına'yı ateş hattının bir basamak üzerinde devraldığında o dönem ikinci olan Fenerbahçe'nin 11, üçüncü Galatasaray'ın 10 ve 12. basamakta bulunan Beşiktaş'ın da 4 puan gerisinde 17. sırada yer alıyordu.

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