Haftanın karlısı Trabzonspor

Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi... Trabzonspor ise 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Ankaragücü'nü 4-1'le geçti, gövde gösterisi yaptı. Alınan bu sonuçlarla Fırtına'nın, Fenerbahçe'yle 4, Galatasaray'la 6, ve lider Beşiktaş'la da 9 puan farkı kaldı.

FARKI İYİCE ERİTTİ

Abdullah Avcı ile yükselişe geçen bordo-mavililerin bu durumu istatistiklere de yansıdı. Tecrübeli hoca, Fırtına'yı ateş hattının bir basamak üzerinde devraldığında o dönem ikinci olan Fenerbahçe'nin 11, üçüncü Galatasaray'ın 10 ve 12. basamakta bulunan Beşiktaş'ın da 4 puan gerisinde 17. sırada yer alıyordu.