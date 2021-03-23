Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da forvet adaylarından biri Kasımpaşa ile sezon sonu bitecek olan Fode Koita.

30 yaşındaki sanrtforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo- mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim yaptığı bildirildi.