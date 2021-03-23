Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da forvet adaylarından biri Kasımpaşa ile sezon sonu bitecek olan Fode Koita.
Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da forvet adaylarından biri Kasımpaşa ile sezon sonu bitecek olan Fode Koita.
30 yaşındaki sanrtforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo- mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim yaptığı bildirildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmeyi istediği futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yapıldı.
Trabzonspor kurmaylarına Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi önemli oranda kabul ettiği belirtildi.
PAŞA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Gine asıllı Fransız futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşmanın yapılması planlanıyor.
Sağ ve sol kanatta da oynayabilen futbolcu bu sezon 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpteki anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.
Koita Kasımpaşa'dan önce Montpeiller, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn kulüplerinin formalarını giymişti.
Tecrübeli futbolcu Gine Milli Takımında ise 4 kez oynadı. 1.86 boyundaki hücum futbulcusunun, Trabzonspor'a gelmek için İstanbul ekibinin yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtiliyor.