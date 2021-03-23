Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte 'un yeni golcüsü

Son dakika spor haberi... Yeni sezon için kolları şimdiden sıvayan , listesini oluşturdu. Gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, imzaya yakın. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan 'da forvet adaylarından biri Kasımpaşa ile sezon sonu bitecek olan Fode Koita.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

30 yaşındaki sanrtforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo- mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim yaptığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmeyi istediği futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yapıldı.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

kurmaylarına Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi önemli oranda kabul ettiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

PAŞA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Gine asıllı Fransız futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşmanın yapılması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Sağ ve sol kanatta da oynayabilen futbolcu bu sezon 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpteki anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Koita Kasımpaşa'dan önce Montpeiller, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn kulüplerinin formalarını giymişti.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu imzalar atılıyor! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Tecrübeli futbolcu Gine Milli Takımında ise 4 kez oynadı. 1.86 boyundaki hücum futbulcusunun, 'a gelmek için İstanbul ekibinin yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtiliyor.

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