Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sıra Sabaly’de!

Son dakika spor haberi: 'da sıra Sabaly’de!

Son dakika spor haberi... Transfer harekatına devam eden , ile sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli sağ bek ile masaya oturacak. İşte detaylar... (Ts haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:14 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sıra Sabaly’de!

'da sağ bek için transfer adaylarından Youssouf Sabaly harekatı başlıyor. Bordo-mavililer, 'nın takımında forma giyen ve kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli sağ bek ile milli arada transfer görüşmesi yapılacak. Teknik direktör 'nın da takımında görmeyi çok istediği 1.73 boyundaki savunmacının yüksek maaş beklentisi içerisinde olmaması durumunda anlaşma şartlarının şimdiden karara bağlanacağı öğrenildi. Kariyerinde Fransa dışında forma giymeyen Sabaly'nin artık ülke dışına çıkmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon 'de Bordeaux forması ile 24 maça çıkan Sabaly, 2 asist yaptı. Deneyimli sağ bek 21 kez de 'nda oynadı.

SON DAKİKA