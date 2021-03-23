Sakatlar dönüyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada uzunca bir dinlenme şansı ve kalan 10 maç öncesi eksiklerini tekrar gözden geçirme ve giderme fırsatı bulacak olan Trabzonspor'da sakatlar için de bu ara çok iyi gelecek. Bordo-mavililerde sezon başı yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ligde 30 maç kaçıran Trondsen, iç bağ yaralanması nedeniyle son 5 maçı kaçıran Kamil Ahmet ve son iki maçta iç bağ yaralanması nedeniyle forma giyemeyen Berat Özdemir, 13 günlük arada hazır hale gelebileceği bildirildi.