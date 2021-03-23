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sıkıntısı

'da bu sezon en istikrarsız bölgelerin başında geliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Sağ bek sıkıntısı

Sezona oyuncuları , Çörekçi ve ile başlayan bordo-mavililerde ile yollar devre arasında ayrılmıştı. Bu mevkiye takviye yapılmazken, Kamil Ahmet'in de sık sık sakatlanması Asan'ı alternatifsiz haline getirmişti. Ama son iki haftada , Serkan'a da forma vermeyip orijinli oyuncularını sağ bekte görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, ligdeki son iki maçta 'e 11'de şans tanırken, Hüseyin'i oyundan aldıktan sonra ise 'yi bu bölgeye çekti. Bordomavililerde, Kamil Ahmet de sakatlığı nedeniyle 5 maçtır sahaya çıkamadı.

GECEN YILIN 6 PUAN GERİSİNDE
İlk 8 haftada 6 puan toplayarak lige tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ancak Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle toparlanıp 4'üncülüğe kadar yükselen bordo-mavililer, 30 maçlık performanslar dikkate alındığında geçen senenin 6 puan gerisinde kaldı.

KÖTÜ başladığı sezonda iyi toparlanan , milli aranın ardından oynayacağı maçını da kazanırsa, ikinci sırada tamamladığı geçen sezonki performansına kıyasla puan farkını 4'e indirecek.

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