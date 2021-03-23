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Fırtına’nın iştahı kabardı

Spor Toto ’in 31’inci haftasında ilk 3’teki takımların puan kaybı yaşaması, 4’üncü sırada yer alan Trabzon’u zirve için iyice umutlandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Fırtına’nın iştahı kabardı

Aytemız Alanyaspor ve maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından 'in 31'inci haftasında sahasında oynadığı karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçen Trabzonspor'da, gözler üst sıralara çevrildi. Söz konusu haftada ilk üçte yer alan takımlardan 'ın kaybetmesi, ve Beşiktaş'ın da haftayı beraberlikle tamamlamaları ligde 55 puanla 4'üncü sırada yer alan Fırtına'nın iştahını artırdı.

BU KEZ FIRSAT KAÇMASIN
Mıllı aranın ardından Sivas deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, 4 günlük izin yaparak önce dinlenecek. Ardından perşembe günü çalışmalara başlayarak eksik giderecek. Abdullah Avcı'nın üst sıralarda kalan 10 haftada yaşanabilecek olası kayıplara dikkat çekerek fırsatları iyi değerlendirme noktasında öğrencileriyle bir toplantı yaptığı ve zirvenin yeniden şekillenebileceğini vurguladığı kaydedildi.

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