Edgar farkını gösterdi

Yüzde 90'lık başarılı pas isabeti yakalayan Portekizli stoper, Ankaragücü mücadelesinde ilk golünü de attı. Devre arasında Fransız kulüplerinin ilgilendiği Edgar, özellikle Hugo ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Edgar, stoper başladığı son maçı sağ bek pozisyonunda bitirirken, bu bölgede de iyi bir alternatif olacağını gösterdi.