Haberler Trabzonspor Edgar farkını gösterdi

Edgar farkını gösterdi

Bordo-mavililerin bu sezon ligdeki 30 maçın hepsinde oynayan , performansıyla fark yaratıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:12 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Edgar farkını gösterdi

Yüzde 90'lık başarılı pas isabeti yakalayan Portekizli stoper, mücadelesinde ilk golünü de attı. Devre arasında kulüplerinin ilgilendiği Edgar, özellikle ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Edgar, stoper başladığı son maçı pozisyonunda bitirirken, bu bölgede de iyi bir alternatif olacağını gösterdi.

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