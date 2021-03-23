Yüzde 90'lık başarılı pas isabeti yakalayan Portekizli stoper, Ankaragücü mücadelesinde ilk golünü de attı. Devre arasında Fransız kulüplerinin ilgilendiği Edgar, özellikle Hugo ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Edgar, stoper başladığı son maçı sağ bek pozisyonunda bitirirken, bu bölgede de iyi bir alternatif olacağını gösterdi.
Edgar farkını gösterdi
Bordo-mavililerin bu sezon ligdeki 30 maçın hepsinde oynayan Edgar Ie, performansıyla fark yaratıyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:12 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50