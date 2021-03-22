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'da Caleb Ekuban en golcü sezonunu yaşıyor!

Spor Toto 'in 31. haftasında 'nü farklı mağlup eden 'da Ekuban 2 golle yıldızlaştı. Rakip fileleri toplam 8 kez havalandıran Ganalı oyuncu, 3 sezon içerisinde en golcü dönemini yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:54
Trabzonspor'da Caleb Ekuban en golcü sezonunu yaşıyor!

'in 31. haftasında MKE 'nü 4-1 yenen 'un 2 golünü atan Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takım formasıyla en golcü sezonunu yaşıyor.

Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti.

Ganalı futbolcu, bu sezon ise ligin geride kalan 31 haftalık bölümünde 24 maçta forma giyip rakip fileleri 8 kez havalandırarak önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu.

Ekuban, ligde 8 golle takımının da en golcü ismi oldu.

19 puanlık katkı

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, Ganalı futbolcunun gol attığı maçlarda mağlup olmayarak 19 puan elde etti.

ekibi, Ekuban'ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı ile , 2-1 galip geldiği , ve ile 1-1 berabere biten maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Toplamda 27 gol

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, ve kupalarında 95 resmi karşılaşmaya çıkıp, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ekuban, bu sezon 25 maçta 9, 2019-2020'de 34 karşılaşmada 10, 2018-2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

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