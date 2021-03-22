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Son dakika spor haberleri | derbisi 'un iştahını kabarttı!

'in 31. haftası geride kalırken, zirve iddiasını sürdüren takımlardan yalnızca haftayı 3 puanla kapattı. - derbisinden beraberlik çıkarken da sahasında 'a mağlup oldu. Bu puan kayıpları da 4. sırada bulunan Trabzonspor'un zirve için iştahını kabarttı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:16 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:16
Son dakika spor haberleri | Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Trabzonspor'un iştahını kabarttı!

ve maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından 'in 31'inci haftasında sahasında oynadığı karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçen 'da, gözler üst sıralara çevrildi. Söz konusu haftada ilk üçte yer alan takımlardan 'ın kaybetmesi, ve 'ın da haftayı beraberlikle tamamlamaları 'de 55 puanla 4'üncü sırada yer alan bordo-mavililerin iştahını artırdı.

FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORLAR

Milli aranın ardından deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, 4 günlük izin yaparak önce dinlenecek, ardından ise perşembe günü çalışmalara başlayarak eksik giderecek. Teknik direktör 'nın üst sıralarda yaşanan ve kalan 10 haftada yaşanabilecek olası kayıplara dikkat çekerek fırsatları iyi değerlendirme noktasında öğrencileriyle bir toplantı yaptığı ve zirvenin yeniden şekillenebileceğini vurguladığı kaydedildi.

GEÇEN YILIN 6 PUAN GERİSİNDE

Bu arada ilk 8 haftada 6 puan toplayarak lige tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle toparlanıp 4'üncülüğe kadar yükselen bordo-mavililer, 30 maçlık performanslar dikkate alındığında geçen senenin 6 puan gerisinde kaldı. Kötü başladığı sezonda iyi toparlanan Trabzonspor, milli aranın ardından oynayacağı maçını da kazanırsa, ikinci sırada tamamladığı geçen sezonki performansına kıyasla puan farkını 4'e indirecek.

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